2020-04-02T23:16:09+03:00
Общество

Впервые за 23 года в России изменили список животных в Красной книге

Предыдущая версия Красной книги датирована 1997 годом
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Красную книгу внесли измененияВ Красную книгу внесли измененияФото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

В России изменили список животных, внесенных в Красную книгу. Теперь к редким и исчезающим видам добавили 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Министерстве природы России.

Приказ ведомства утвердили в Минюсте.

В Красной книге теперь записаны птицы: чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, касатка, очковая гага и другие, а также животные - крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень. Впервые в список редких млекопитающих попали некоторые виды северного оленя, сайгак.

В министерстве природы сообщили, что редактировать Красную книгу должны раз в десять лет, предыдущая редакция издания датирована 1997 годом. Но при этом единичные изменения все же все эти годы вносили, но полноценного переиздания не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 3 апреля 2020 года составило 20 человек
В МИД России назвали причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу
Число умерших из-за коронавируса в России на 3 апреля 2020 года достигло 32
Задержаны два генерала МВД за незаконный перевод подозреваемого из СИЗО под домашний арест
«Главное - баланс между экономикой и здоровьем»: самарский губернатор заявил о важности принятых ограничительных мер
В Туле на время режима изоляции жителям начнут бесплатно доставлять продукты и товары первой необходимости на дом
В Нью-Йорке от коронавируса умер Ленин
Впервые за 23 года в России изменили список животных в Красной книге
Трамп задействовал закон военного времени для выпуска аппаратов ИВЛ
Верующие смогут исповедаться по телефону и по Skype
Сербия ожидает скорого прибытия самолета с помощью из России
Россия будет производить около 4 млн медицинских масок в день
Песков опроверг слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии
Распространение коронавируса: мир преодолел отметку в 1 млн зараженных
США обсудили с Россией сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки
В Москве скончался 39-летний мужчина с диагнозом коронавирус
Новак: российская нефть вряд ли будет продаваться по отрицательной цене
Новак назвал основной задачей сохранение цен на АЗС не выше уровня инфляции
В Москве откроется еще один стационар для пациентов с коронавирусом