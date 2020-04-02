Впервые за 23 года в России изменили список животных в Красной книге

2 Апр 2020 2020-04-02T23:16:09+03:00

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В России изменили список животных, внесенных в Красную книгу. Теперь к редким и исчезающим видам добавили 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Министерстве природы России.

Приказ ведомства утвердили в Минюсте.

В Красной книге теперь записаны птицы: чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, касатка, очковая гага и другие, а также животные - крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень. Впервые в список редких млекопитающих попали некоторые виды северного оленя, сайгак.

В министерстве природы сообщили, что редактировать Красную книгу должны раз в десять лет, предыдущая редакция издания датирована 1997 годом. Но при этом единичные изменения все же все эти годы вносили, но полноценного переиздания не было.

ИСТОЧНИК KP.RU