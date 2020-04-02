В Нью-Йорке от коронавируса умер Ленин
Общее число жертв эпидемии в США превысило 5000 человек
Ленин Фиерро работал в мэрии на протяжении последних 6 летФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Мэрия Нью-Йорка сообщила, что от коронавируса скончался сотрудник городского департамента административных служб Ленин Фиерро.
Ленин Фиерро работал в мэрии на протяжении последних 6 лет. Он иммигрировал в США из Эквадора. Вдовой осталась мать его двух дочерей.
В Эквадоре имя вождя мирового пролетариата носит действующий президент этой страны, Ленин Морено.
ИСТОЧНИК KP.RU