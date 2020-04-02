2020-04-02T23:41:16+03:00
Коронавирус Covid-19

«Главное - баланс между экономикой и здоровьем»: самарский губернатор заявил о важности принятых ограничительных мер

Дмитрий Азаров рассказал, что почти половина самарцев, у которых был подтвержден коронавирус, уже выздоровела
Лариса СТЕПАНОВА
Поделиться:
Принятые ограничительные меры важны и своевременныПринятые ограничительные меры важны и своевременныФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 2 апреля выступил в эфире одного из федеральных каналов. Он рассказал, как складывается сейчас эпидемиологическая обстановка в Самарской области об оперативной эпидемиологической обстановке на территории региона. По словам губернатора, на сегодняшний день диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвержден у 17 жителей региона. Из них 7 уже выписались из лечебных учреждений.

- Таким образом в больницах остается 10 человек, одного из них должны выписать завтра, то есть почти половина заболевших уже полностью выздоровели, - отметил Дмитрий Азаров.

Тем не менее, как подчеркнул самарский губернатор, приняты на федеральном уровне меры, которые были реализованы Указом Президента, крайне важны и своевременны. А в регионе сохраняется режим полной самоизоляции. Тем не менее Дмитрий Азаров сообщил, что к нему уже поступают просьбы от предприятий региона о возобновлении работы.

- Руководство предприятий готово взять на себя дополнительные ограничения по соблюдению санитарных норм, по дезинфекции корпусов и обеспечения полной опасной безопасности работы людей. Мы сейчас работаем над региональным постановлением, которым постараемся максимально найти баланс между запуском экономики и сохранением здоровья людей», - подчеркнул губернатор. - Здоровье людей - приоритет номер один. Поэтому, исходя из задач, поставленных Президентом страны, экономической, эпидемиологической ситуации в регионе, мы будем принимать решение по отраслям и конкретным предприятиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 3 апреля 2020 года составило 20 человек
В МИД России назвали причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу
Число умерших из-за коронавируса в России на 3 апреля 2020 года достигло 32
Задержаны два генерала МВД за незаконный перевод подозреваемого из СИЗО под домашний арест
«Главное - баланс между экономикой и здоровьем»: самарский губернатор заявил о важности принятых ограничительных мер
В Туле на время режима изоляции жителям начнут бесплатно доставлять продукты и товары первой необходимости на дом
В Нью-Йорке от коронавируса умер Ленин
Впервые за 23 года в России изменили список животных в Красной книге
Трамп задействовал закон военного времени для выпуска аппаратов ИВЛ
Верующие смогут исповедаться по телефону и по Skype
Сербия ожидает скорого прибытия самолета с помощью из России
Россия будет производить около 4 млн медицинских масок в день
Песков опроверг слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии
Распространение коронавируса: мир преодолел отметку в 1 млн зараженных
США обсудили с Россией сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки
В Москве скончался 39-летний мужчина с диагнозом коронавирус
Новак: российская нефть вряд ли будет продаваться по отрицательной цене
Новак назвал основной задачей сохранение цен на АЗС не выше уровня инфляции
В Москве откроется еще один стационар для пациентов с коронавирусом