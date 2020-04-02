«Главное - баланс между экономикой и здоровьем»: самарский губернатор заявил о важности принятых ограничительных мер

2 Апр 2020 2020-04-02T23:41:16+03:00

Дмитрий Азаров рассказал, что почти половина самарцев, у которых был подтвержден коронавирус, уже выздоровела

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 2 апреля выступил в эфире одного из федеральных каналов. Он рассказал, как складывается сейчас эпидемиологическая обстановка в Самарской области об оперативной эпидемиологической обстановке на территории региона. По словам губернатора, на сегодняшний день диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвержден у 17 жителей региона. Из них 7 уже выписались из лечебных учреждений.

- Таким образом в больницах остается 10 человек, одного из них должны выписать завтра, то есть почти половина заболевших уже полностью выздоровели, - отметил Дмитрий Азаров.

Тем не менее, как подчеркнул самарский губернатор, приняты на федеральном уровне меры, которые были реализованы Указом Президента, крайне важны и своевременны. А в регионе сохраняется режим полной самоизоляции. Тем не менее Дмитрий Азаров сообщил, что к нему уже поступают просьбы от предприятий региона о возобновлении работы.

- Руководство предприятий готово взять на себя дополнительные ограничения по соблюдению санитарных норм, по дезинфекции корпусов и обеспечения полной опасной безопасности работы людей. Мы сейчас работаем над региональным постановлением, которым постараемся максимально найти баланс между запуском экономики и сохранением здоровья людей», - подчеркнул губернатор. - Здоровье людей - приоритет номер один. Поэтому, исходя из задач, поставленных Президентом страны, экономической, эпидемиологической ситуации в регионе, мы будем принимать решение по отраслям и конкретным предприятиям.

ИСТОЧНИК KP.RU