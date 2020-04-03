Коронавирус в Москве: Водителей будут останавливать для выяснения целей поездки

3 Апр 2020 2020-04-03T00:51:45+03:00

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В Москве сотрудники полиции смогут останавливать водителей, чтобы узнать у них цель поездки. Режим изоляции в столице продлен в связи с пандемией коронавируса. Жителей просят оставаться дома. Но это не значит, что введен полный запрет на передвижения, в том числе и на поездки в другие районы. Выезжать на собственном автомобиле или такси разрешено, если у вас есть веские причины для поездки.

- Вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки. С собой должен быть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность,- сообщили в оперштабе по Москве.

На время введенного режима изоляции в Москве не работают развлекательные учреждения, магазины, за исключением продуктовых, кафе, спортивные клубы, а в больницах оказывают экстренную помощь. Если возникла острая необходимость в консультации врача, то лучше всего вызвать бригаду неотложки на дом, а не идти в поликлинику.

В Москве больше всего в России зараженных коронавирусом людей - 2475. Причем из 595 новых случаев около половины (46 процентов) молодежь и люди среднего возраста от 18 до 45 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU