Из Великобритании эвакуированы спецсрейсом 150 россиян и членов их семей

3 Апр 2020 2020-04-03T01:34:55+03:00

С 31 марта сократили число рейсов для вывоза граждан России из других стран

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В Россию из Великобритании вернулись 150 граждан РФ. Об этом ТАСС сообщили в посольстве. В связи с пандемией коронавируса Россия закрыла авиасообщение с другими странами, остались только рейсы для вывоза своих граждан. С 31 марта число рейсов для эвакуации сокращено, в страну смогут прибывать не больше 500 человек в сутки, и только в одном аэропорту - Шереметьево.

Такие меры необходимы, чтобы приостановить дальнейшее распространение заболевания, поскольку первые случаи инфицирования зарегистрированы как раз среди тех, кто приехал в Россию, уже будучи зараженным. Дальше вирус стал распространяться от человека к человеку.

Из Великобритании вывезли 2 апреля не только граждан России, но и членов их семей, "прибывших в страну в 2020 году на срок не более чем 90 дней и не имеющие разрешения на проживание".

- График последующего вывоза российских граждан будет сформирован рабочей группой правительства РФ с учетом данных МИД России и решений Оперативного штаба правительства РФ о предельной численности прибывающих в Россию пассажиров, - сообщили в посольстве России в Великобритании.

С гражданами, данные которых внесены в список, свяжутся перед отправкой на Родину.

ИСТОЧНИК KP.RU