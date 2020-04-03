2020-04-03T01:52:38+03:00
В мире

Администрация Трампа пообещала выплаты по антивирусному пакету мер через две недели и похвалилась, что действует быстрее, чем Обама

Президент США объявил, что сократил срок начала выплат с трех недель до двух
Юлия САЛЬНИКОВА
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В США свыше 236 тысяч инфицированных людейВ США свыше 236 тысяч инфицированных людейФото: REUTERS
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Американцы начнут получать первые выплаты по антивирусному пакету мер уже через две недели. Деньги направят пострадавшим от пандемии коронавируса гражданам США, а также больницам. На стимулирование экономики президент Дональд Трамп направит 2 триллиона долларов, в эту сумму входят выплата пособий по безработице, помощь бизнесу, который терпит убытки в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, помощь больницам. Единовременная финансовая помощь для граждан составит 1,2 тысячи долларов на человека.

- Я ранее говорил, что это займет три недели, теперь говорю о двух неделях. Через две недели первые деньги начнут поступать. Когда администрация президента США Барака Обамы направляла чеки, это заняло месяцы и месяцы. Граждане нуждаются в деньгах прямо сейчас,- сообщил министр финансов Стивен Мнучин, его цитирует ТАСС.

В США зарегистрировано 236 339 случаев заболевания коронавирусом, 5648 человек умерли.

В связи с таким большим количеством пациентов, американские больницы оказались в сложном положении - не хватает ни врачей, ни техники. Дональд Трамп задействовал закон военного времени для производства аппаратов искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Администрация Трампа пообещала выплаты по антивирусному пакету мер через две недели и похвалилась, что действует быстрее, чем Обама
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