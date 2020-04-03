Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию из-за пандемии коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T02:47:41+03:00

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Российские профсоюза выступили с предложением провести национализацию наиболее важных компаний. В документе, адресованном премьеру Михаилу Мишустину, сказано, что пандемия коронавируса может привести к падению стоимости акций. Это приведет к экономически нестабильной ситуации на предприятиях, чем, возможно, захотят воспользоваться некоторые лица для захвата организаций.

- В связи с этим считаем необходимым срочно разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, и приступить к его практическому использованию,- сказано в сообщении.

Определят список компаний, которые могли бы попасть под национализацию, по версии представителей профсоюзом, должна трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, которая работает при правительстве под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Еще одно предложение касается отмены сроком на год новой приватизации государственных компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU