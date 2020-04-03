Трамп назвал красивым жестом России поставку меицинского оборудования в США

3 Апр 2020 2020-04-03T03:15:02+03:00

Американский президент заявил об этом на брифинге, посвященном пандемии коронавируса

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Президент США Дональд Трамп назвал красивым жестом помощь России в борьбе с коронавирусом в штатах. В среду 1 апреля в Нью-Йорк прибыл самолет с 60 тоннами груза из России, на борту были медицинские принадлежности: техника для больниц, а также медицинские средства защиты для врачей, которые заняты лечением пациентов с коронавирусом. США лидирует в мире по числу зараженных, самая тяжелая ситуация сложилась в Нью-Йорке.

- Считаю, это красивый жест,- сказал на брифинге Дональд Трамп. - Это был самолет с грузом высококачественных медицинских принадлежностей. Я принял эту помощь.

Ранее ситуацию с распространением заболевания американский лидер обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

В МИД объяснили, что часть груза Россия отправила за свой счет, другую часть оплатили в Вашингтоне.

Глава Белого дома напомнил, что тоже помогал другим странам в борьбе с пандемией коронавируса. Ранее американцы получали помощь от Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU