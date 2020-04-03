2020-04-03T05:28:17+03:00
В мире

Две страны объявили о введении гендерного карантина из-за коронавируса

Женщинам и мужчинам запрещено вместе выходить на улицу
Юлия САЛЬНИКОВА
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Особый режим карантина не позволяет мужчинам и женщинам одновременно находиться на улицеОсобый режим карантина не позволяет мужчинам и женщинам одновременно находиться на улицеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Страны по-разному пытаются сдержать распространение коронавируса на своих территориях. Власти Перу 2 апреля заявили, что последуют примеру Панамы, где ввели гендерный карантин. Выходить на улицу или нет разрешат по половому признаку. Для женщин и для мужчин предусмотрены определенные дни недели. В Перу, например, по понедельникам, средам и пятницам на улице могут находиться только мужчины и только по веским причинам. В целом население просят сидеть дома. по вторникам, четвергам и субботам гуляют только дамы.

Об этом заявил заявил президент страны Мартин Визкарра. Как сообщает CNN, на сегодняшний день в Перу зарегистрировано 1414 случаев коронавируса и 55 случаев смерти.

За два дня до этого такой запрет ввели в Панаме, причем власти утверждают - мера действенная, по одиночке гулять желающих не много, запрет на выход в паре заставляет партнеров возвращаться домой. К тому же так проще отследить нарушителей, в "мужской день" женщина на улице будет явно выделяться, и наоборот.

В России пошли другим путем. Для жителей объявлены нерабочие дни до конца апреля, этот месяц нужно использовать для максимальной изоляции, чтобы прекратить рост новых случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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