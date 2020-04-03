Главный инфекционист США: не могу понять, почему все штаты еще не ввели карантин

3 Апр 2020 2020-04-03T05:27:37+03:00

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Главный инфекционист США Энтони Фаучи настаивает на необходимости введения карантина на всей территории Соединенных Штатов для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNN.

- Знаете, не хочу даже вмешиваться в этот спор между федеральной властью и штатами, отстаивающими свое право делать то, что они хотят, - ответил Фаучи на вопрос корреспондента CNN. - Но если посмотреть на то, что происходит в нашей стране, то я просто не могу понять, почему мы еще не ввели карантин.

В настоящий момент практически больше половины штатов США ввели у себя на территории санитарные ограничения в рамках борьбы с коронавирусом. При этом президент Дональд Трамп назвал введение федеральными властями общенационального карантина крайне маловероятным

ИСТОЧНИК KP.RU