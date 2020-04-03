Биолог рассказал, что поможет победить коронавирус в России

3 Апр 2020 2020-04-03T06:08:17+03:00

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Биолог назвал способ победы над заболеваемостью коронавирусом в России. по мнению доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН Сергея Нетёсова, необходимо применять комплекс мер, которые включают продолжение режима изоляции. Если большинство россиян останутся дома, то снизится передача вируса. Выходить на улицу и посещать общественные места, такие как магазины, аптеки и больницы, не стоит без особой на то необходимости, даже если у человека нет симптомов. Около 50 процентов инфицированных не испытывают симптомов, особенно на начальном этапе заражения.

Изоляция поможет "пролечить пациентов", тех, кто уже попал в больницу, и снизит нагрузку на врачей.

- Параллельно следует расширить выявление инфицированных лиц. Кроме того, надо так же, как и в Германии, начать и ускорить проверку всех заинтересованных граждан, пусть поначалу и платную, на наличие иммунитета к коронавирусу и выдавать сертификаты гражданам с хорошим уровнем антител о том, что они защищены,- сообщил "Известиям" ученый.

Он добавил, что отсутствие симптомов может говорить о том, что вирус мутирует и становится менее опасным. Но у людей с серьезными заболеваниями болезнь вызывает осложнения. Американские ученые заявили, что коронавирус может передаваться даже при дыхании и разговоре.

ИСТОЧНИК KP.RU