Во вспышке коронавируса в Японии виноваты работники секс-индустрии

3 Апр 2020 2020-04-03T06:14:20+03:00

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Произошедшее несколько дней назад резкое увеличение числа заболевших коронавирусом в Стране восходящего солнца может быть связано с работниками сферы интимных услуг, столь популярной у японцев. Об этом сообщает "New York Post".

Документы, оказавшиеся в распоряжении издания, утверждают, что уже десятки занятых в японской секс-индустрии мужчин и женщин заражены коронавирусом. При этом власти связываю новый скачок числа заболевших именно со сферой оказания интимных услуг.

Статистика по носителям COVID-19 в Японии пополнилась 2 апреля сразу на 277 человек. На сегодняшний день общее число подтвержденных случаев вируса в стране составляет более 3400 человек

Индустрия развлечений для взрослых весьма популярна в Японии и обладает легальным статусом. Например, только в одном квартале увеселительных заведений Кабуки-тё ежедневно заведения сексуального обслуживания посещает около 300 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU