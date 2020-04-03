Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему время на наручных часах Владимира Путина отставало от реального времени при трансляции обращения к россиянам.
- Была задержка, связанная с монтажом и перегоном, - объяснил Песков радиостанции "Говорит Москва".
Напомним, президент России выступил 2 апреля с обращением к россиянам. Путин объявил продление нерабочих дней до 30 апреля, но допустил сокращение этого срока, если ситуация с распространением коронавируса в России изменится в лучшую сторону.
Предыдущее обращение президента транслировалось 25 марта. Тогда Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, чтобы снизить скорость распространения инфекции.
По состоянию на утро 3 апреля в России зарегистрировано 3 548 случаев заболевания коронавирусом, 235 из пациентов уже выздоровели и 30 погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU