2020-04-03T07:33:30+03:00
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Задержка была связана с монтажом и перегоном записи
Ася КУЗНЕЦОВА
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Отставание времени на наручных часах Путина связано с технической задержкойОтставание времени на наручных часах Путина связано с технической задержкойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему время на наручных часах Владимира Путина отставало от реального времени при трансляции обращения к россиянам.

- Была задержка, связанная с монтажом и перегоном, - объяснил Песков радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, президент России выступил 2 апреля с обращением к россиянам. Путин объявил продление нерабочих дней до 30 апреля, но допустил сокращение этого срока, если ситуация с распространением коронавируса в России изменится в лучшую сторону.

Предыдущее обращение президента транслировалось 25 марта. Тогда Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, чтобы снизить скорость распространения инфекции.

По состоянию на утро 3 апреля в России зарегистрировано 3 548 случаев заболевания коронавирусом, 235 из пациентов уже выздоровели и 30 погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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