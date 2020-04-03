Ряд стран в Генассамблее ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций
Проект не одобрили Украина, Грузия, ЕС, Великобритания и США
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США, Великобритания, Украина, Грузия и ЕС заблокировали проект резолюции, созданный Россией в соавторстве с 28 странами. В нём предлагался запрет на торговые войны, отмена односторонних санкций, принятых в обход Совета безопасности ООН и спекуляции товарами первой необходимости в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU