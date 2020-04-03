2020-04-03T10:38:24+03:00
Экономика

Падение бизнеса в сфере услуг России в марте стало рекордным за 11 лет

До этого беспрерывный рост деловой активности продолжался с лета 2019 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Падение деловой активности в сфере услуг РФ в марте 2020 года стало рекордным за 11 летПадение деловой активности в сфере услуг РФ в марте 2020 года стало рекордным за 11 летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Показатель деловой активности российского бизнеса в сфере оказания услуг в марте текущего года упал до 37,1 пункта. Месяц назад индекс составлял 52 пункта, свидетельствует информация исследований IHS Markit.

Значение индексов меньше 50 пунктов указывает на снижение активности предпринимательства. Общий индекс за март составил менее 39,5 пункта против 50,9 совокупного пункта в феврале.

Таким образом, аналитики зафиксировали рекордное за последние 11 лет падение индекса деловой активности в сфере услуг. Ранее рост показателей был беспрерывным с июля прошлого года, однако в феврале его темпы значительно снизились, а к началу марта стали минимальными. Причиной падения показателей стали глобальные сокращения внутреннего спроса на фоне ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции в мире.

Напомним, сайт kp.ru сообщал о сферах и отраслях хозяйства и бизнеса, которые меньше остальных пострадают от пандемии коронавируса и введенных правительствами ограничений.

Накануне российский кабмин принял решение направить 2,6 миллиарда рублей на поддержку туризма, спорта и общественного питания.

Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

ИСТОЧНИК KP.RU

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