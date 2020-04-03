Путин рекомендовал Центробанку принять меры для снижения стоимости ипотеки

3 Апр 2020 2020-04-03T10:43:24+03:00

Российский лидер посоветовал ЦБ провести анализ расходов заемщиков по ипотеке и принять все возможные меры для снижения жилищных кредитов Фото: REUTERS

По итогам совещания с Правительством президент поручил разработать меры для развития жилищного строительства и кредитования

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Президент России Владимир Путин посоветовал Центробанку принять все возможные меры по снижению стоимости ипотеки для повышения доступности жилья в период непростой экономической и эпидемиологической ситуации, сообщается в документе на официальном сайте Кремля.

Российский лидер посоветовал ЦБ провести анализ расходов заемщиков по ипотеке и принять все возможные меры для снижения стоимости жилищных кредитов.

Для развития жилищного строительства и ипотеки Путин поручил кабмину и Цетробанку до 1 мая разработать соответствующую программу и стратегию. Глава России также поручил Правительству обеспечить предоставление гражданам достоверных данных о развитии ситуации с распространением коронавирус в стране и провести необходимые разъяснительные работы по вопроса профилактики инфекции.

Сайт kp.ru сообщал, что Владимир Путин также поручил производить больше медицинских масок и дезинфекторов.

Ранее президент России выступил с обращением к гражданам страны из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Президент продлил нерабочие дни в стране до мая текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU