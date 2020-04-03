Путин рекомендовал Центробанку принять меры для снижения стоимости ипотеки
Президент России Владимир Путин посоветовал Центробанку принять все возможные меры по снижению стоимости ипотеки для повышения доступности жилья в период непростой экономической и эпидемиологической ситуации, сообщается в документе на официальном сайте Кремля.
Российский лидер посоветовал ЦБ провести анализ расходов заемщиков по ипотеке и принять все возможные меры для снижения стоимости жилищных кредитов.
Для развития жилищного строительства и ипотеки Путин поручил кабмину и Цетробанку до 1 мая разработать соответствующую программу и стратегию. Глава России также поручил Правительству обеспечить предоставление гражданам достоверных данных о развитии ситуации с распространением коронавирус в стране и провести необходимые разъяснительные работы по вопроса профилактики инфекции.
Сайт kp.ru сообщал, что Владимир Путин также поручил производить больше медицинских масок и дезинфекторов.
Ранее президент России выступил с обращением к гражданам страны из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Президент продлил нерабочие дни в стране до мая текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU