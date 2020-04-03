Академик спрогнозировал, что коронавирус станет «тихим», но не исчезнет

3 Апр 2020 2020-04-03T11:38:15+03:00

Академик спрогнозировал, что уже через несколько месяцев коронавирус мутирует и ослабнет, но совсем не исчезнет Фото: Иван МАКЕЕВ

Вирус будет мутировать, но более опасным не станет

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Вирусолог, академик РАЕН Анатолий Альтштейн предположил, что коронавирусная инфекция со временем начнет утихать. Постепенно СOVID-19 будет мутировать, но не станет более опасным для людей.

По его мнению, постепенно инфекционный агент ослабнет и по симптоматике будет напоминать обычную простуду, а вот способность стремительно передаваться от человека к человеку инфекция сможет сохранить.

- COVID-19 сохранит отличную способность размножаться, но станет более «тихим». Тяжелые формы заболевания будут фиксироваться редко, - отметил ученый NEWS.ru.

При этом академик не исключил повторное заражение людей коронавирусом. Обычно переболев заболеванием организм вырабатывает иммунитет, но если вирус сильно мутирует, то защитные силы организма не узнают «врага».

- Я думаю, что уже несколько месяцев или год COVID-19 мутирует в более легкую форму, - заключил Альтштейн.

Ранее главой государства было принято решение о продлении режима самоизоляции до 1 мая. Такими мерами в стране пытаются остановить распространение коронавируса. Пока принимаемых мер не хватает, чтобы скорость передачи вируса в Москве снизилась. Цифры по заболевшим изо дня в день только увеличиваются.

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ИСТОЧНИК KP.RU