Академик спрогнозировал, что коронавирус станет «тихим», но не исчезнет
Вирусолог, академик РАЕН Анатолий Альтштейн предположил, что коронавирусная инфекция со временем начнет утихать. Постепенно СOVID-19 будет мутировать, но не станет более опасным для людей.
По его мнению, постепенно инфекционный агент ослабнет и по симптоматике будет напоминать обычную простуду, а вот способность стремительно передаваться от человека к человеку инфекция сможет сохранить.
- COVID-19 сохранит отличную способность размножаться, но станет более «тихим». Тяжелые формы заболевания будут фиксироваться редко, - отметил ученый NEWS.ru.
При этом академик не исключил повторное заражение людей коронавирусом. Обычно переболев заболеванием организм вырабатывает иммунитет, но если вирус сильно мутирует, то защитные силы организма не узнают «врага».
- Я думаю, что уже несколько месяцев или год COVID-19 мутирует в более легкую форму, - заключил Альтштейн.
Ранее главой государства было принято решение о продлении режима самоизоляции до 1 мая. Такими мерами в стране пытаются остановить распространение коронавируса. Пока принимаемых мер не хватает, чтобы скорость передачи вируса в Москве снизилась. Цифры по заболевшим изо дня в день только увеличиваются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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