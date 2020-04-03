2020-04-03T11:45:02+03:00
Экономика

Россияне стали чаще покупать витамины и успокоительные препараты

Спрос на них начал расти с начала 2020 года
Елена АКИМОВА
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Россияне стали чаще покупать успокоительные препараты и витаминыРоссияне стали чаще покупать успокоительные препараты и витаминыФото: Олег УКЛАДОВ
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Россияне стали активнее скупать витамины и успокоительные препараты. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group.

В период с 1 по 22 марта в российских аптеках было продано 21,1 млн упаковок витаминов. Этот показатель на 31% больше, чем за аналогичный период годом ранее В 2019 году за двадцать дней марта было продано 16,03 млн упаковок.

Что касается седативных препаратов, то они тоже пользуются повышенным спросом. В марте было продано 11,4 млн упаковок, а годом ранее – 9,98 млн упаковок. Прирост – 15 процентов.

Аналитики отмечают, что интерес к данной категории препаратов начал отмечаться с начала 2020 года.

В зимние месяцы уходило в неделю по 4-5 млн упаковок витаминов. С приходом весны показатель вырос почти в два раза – до 9 млн упаковок.

Терапевт Людмила Лапа уверена, что рост продаж связан с новостями о коронавирусной инфекции. Люди волнуются, и чтобы успокоиться принимают препараты. Многие забывают, что бесконтрольный прием данных лекарств может навредить организму. Аналогичное правило действует и в отношении витаминов.

- Гипервитаминизация — это заболевание. Пока мы не знаем, что в организме творится с собственными витаминами, принимать бесконтрольно витамины нельзя. Необходимо сначала обратиться к врачу, а уже потом принимать препараты. Если же консультации не было, то принимать витамины стоит очень осторожно, - комментирует RT медик.

Между тем за последние сутки в Москве выявили 595 новых заболевших коронавирусом. Специалисты отмечают, что только 15% пациентов - люди старше 65. остальные заболевшие- это люди среднего возраста.

Среди скончавшихся - 39-летний мужчина, у которого COVID-2019 развился в двустороннюю пневмонию. Москвич трое суток провел на искусственной вентиляции легких, но спасти его не смогли.

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU

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