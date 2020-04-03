Назван размер убытков, которые несут московские таксисты

3 Апр 2020 2020-04-03T12:15:24+03:00

Московские таксисты почти каждый день теряют от 30 до 50 процентов своего заработка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Водители теряют в зарплате от 30 до 50 процентов

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В Московском профсоюзе таксистов посчитали убытки, которые несут столичные таксисты в связи с эпидемией коронавируса. Многие жители столицы предпочитают оставаться дома и услуги перевозчиков почти не востребованы. В связи с этим доходы водителей упали как минимум на 30 процентов, а в некоторые дни показатель достигает 50%.

Убытки несут большинство московских таксистов, утверждает председатель профсоюза Николай Кодолов.

- Если раньше машина экономкласса за 12 часов приносила доход (после вычета процентов агрегатора) 5,5—6 тыс. рублей, то сейчас в среднем 3—4 тыс. рублей, — рассказал он RT.

Многие водители приняли решение остаться на домашнем режиме и не выходить на работу, чтобы не подвергать себя риску. Часть же продолжают трудиться, чтобы обеспечить себе заработок.

Ранее мэр столицы Сергей Собинин сообщил, что пропускной режим передвижения по Москве можно пока не вводить, однако магазины непродовольственных товаров, а также рестораны и развлекательные учреждения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми.

Тем временем, в период с 27 по 29 марта российскую столицу покинули 567 тысяч автомобилей. По данным Центра организации дорожного движения, это значит, что из Москвы уехали более 850 тысяч жителей страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU