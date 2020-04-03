Глава минздрава Новой Зеландии нарушил карантин

3 Апр 2020 2020-04-03T12:49:49+03:00

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Глава министерства здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк нарушил режим ЧС, который власти ввели из-за распространения коронавируса. Он принес свои извинения, об этом сообщает New Zealand Herald.

Ранее фургон министра журналисты заметили в 2,3 км от дома на автостоянке. Позже Кларк признался, что выезжал из дома для поддержания физической формы. Он решил покататься на горном велосипеде в парке. Заодно и продемонстрировать важность соблюдения здорового образа жизни в такой непростой ситуации. Покататься на велосипеде, по его словам, было единственной возможностью выхода из дома днем.

- Вчера я говорила с министром здравоохранения, и он принес мне свои извинения, - рассказала премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Она также добавила, что люди могут выходить из дома для прогулок на свежем воздухе, а при необходимости отъезжать на небольшие расстояния. Но не стоит посещать места, где можно получить травму.

26 марта в стране весле режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Согласно рекомендациям, люди могут заниматься спортом, но недалеко от дома.

Напомним, что в России продлили режим самоизоляции до 1 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU