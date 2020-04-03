2020-04-03T12:49:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава минздрава Новой Зеландии нарушил карантин

Дэвид Кларк принес свои извинения за несоблюдения правил
Дарья БОЙКО
Поделиться:
Глава министерства здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк.Глава министерства здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк.Фото: ru.wikipedia.org
Изменить размер текста:

Глава министерства здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк нарушил режим ЧС, который власти ввели из-за распространения коронавируса. Он принес свои извинения, об этом сообщает New Zealand Herald.

Ранее фургон министра журналисты заметили в 2,3 км от дома на автостоянке. Позже Кларк признался, что выезжал из дома для поддержания физической формы. Он решил покататься на горном велосипеде в парке. Заодно и продемонстрировать важность соблюдения здорового образа жизни в такой непростой ситуации. Покататься на велосипеде, по его словам, было единственной возможностью выхода из дома днем.

- Вчера я говорила с министром здравоохранения, и он принес мне свои извинения, - рассказала премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Она также добавила, что люди могут выходить из дома для прогулок на свежем воздухе, а при необходимости отъезжать на небольшие расстояния. Но не стоит посещать места, где можно получить травму.

26 марта в стране весле режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Согласно рекомендациям, люди могут заниматься спортом, но недалеко от дома.

Напомним, что в России продлили режим самоизоляции до 1 мая.

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Евро опустился ниже 83 рублей впервые с середины марта
Вирусолог: «Коронавирус будет наравне с гриппом нашим постоянным гостем. Легко мы от него не избавимся»
На Вологодчине на коронавирус проверят всех больных гриппом и пневмонией
ЦИК отменил выборы, назначенные на ближайшее время
Глава минздрава Новой Зеландии нарушил карантин
ФСБ предотвратила теракты сразу в Ставрополье и на Ямале
Утилизация медицинских масок после использования: полезные советы от российских коммунальщиков
Памфилова предложила отложить более 90 уже назначенных голосований из-за коронавируса
Боец Крылов рассказал, как на Украине восприняли его желание получить российский паспорт
Власти регионов будут сами решать продлевать ли общероссийские каникулы
Назван размер убытков, которые несут московские таксисты
Более 850 тысяч человек уехали из Москвы на автомобилях за три дня
Кто сменит Владимира Илюхина на посту губернатора Камчатки в 2020 году: Владимир Путин назначил врио Владимира Солодова
Татьяна Бакальчук потеряла первое место в рейтинге богатейших женщин России
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила на своего мужа в полицию
Россияне стали чаще покупать витамины и успокоительные препараты
Академик спрогнозировал, что коронавирус станет «тихим», но не исчезнет
Эксперты рассказали о профессиях, которые переживут любой кризис
Ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» оценен в 500 миллионов рублей
Путин рекомендовал Центробанку принять меры для снижения стоимости ипотеки
Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет