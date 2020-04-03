Утилизация медицинских масок после использования: полезные советы от российских коммунальщиков
Предметы, которые тем или иным образом контактировали со слизистой оболочной человека: маски, одноразовые салфетки, зубочистки, контактные линзы – необходимо утилизировать отдельно от остальных отходов. Рекомендации по утилизации использованных предметов дали специалисты московского департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Коммунальщики напомнили, что в российской столице действует система раздельного сбора мусора: разные виды отходов вывозят отдельными мусоровозами.
Все предметы, которые соприкасались со слизистой человека, нужно выбрасывать в отдельный пакет, после чего пакет необходимо плотно завязать и оставить на три дня. Только после этого пакет можно выкинуть в контейнер с серой наклейкой.
- Процедура обезвредит отходы от оставшихся на них патогенных организмов и поможет снизить распространение вируса, - сообщили в департаменте.
Гражданам, которые компостируют отходы дома, на время карантина рекомендуется отказаться от этого процесса. Любые упаковки, бутылки, банки нужно промывать перед сдачей в переработку.
- На время режима изоляции к этому лучше подойти более ответственно. Тару продуктов советуют промывать с помощью моющего средства или загружать в посудомоечную машину,- сказали специалисты. Исключение в данном случае могут составлять пластиковые стаканчики, которые будут выделять вредные токсины при температуре более 70 градусов.
Власти также отметили, что термометры и батарейки являются опасными отходами, для которых существуют специальные правила утилизации. В период изоляции их надо складывать в тару, а позже, после окончания карантина, отнести в пункты приема.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил производить в стране как можно больше масок и дезинфекторов. В настоящее время из-за повышенного спроса на эти товары наблюдается некоторый дефицит.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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