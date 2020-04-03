2020-04-03T12:59:43+03:00
Коронавирус Covid-19

На Вологодчине на коронавирус проверят всех больных гриппом и пневмонией

Первичными исследованиями займутся лаборатории медсанчасти «Северсталь» и Вологодской городской поликлиники №1
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Ежедневно оба исследовательских центра смогут проводить анализ 1200 проб.

В вологодской лаборатории в срочном порядке организовали новый исследовательский блок для работы с материалом II группы патогенности, к которой относится коронавирус. Она имеет необходимые степени защиты, в том числе отдельный вход в блок, где исследуют биоматериал на наличие коронавируса, лаборанты работают только в прорезиненных комбинезонах биологической защиты.

«Новая схема маршрутизации анализов упрощает работу. У нас появилась возможность увеличить суточное количество исследований – от 400 до 1200. При дополнении необходимым оборудованием эта лаборатория будет исследовать 300 проб, а лаборатория в Череповце 900 проб в сутки, —рассказал губернатор Олег Кувшинников. — Анализы на коронавирус еженедельно должны сдавать и медицинские работники. Из опыта других стран мы видим высокий процент заболевания среди врачей. Поэтому нам надо в первую очередь защитить именно их».

Анализы на коронавирус возьмут у всех больных с симптомами гриппа, ОРВИ или внебольничной пневмонии. В специальных контейнерах биоматериал направят в первичную лабораторию. Если результат положительный, то пробы исследуют повторно в региональном «Центре гигиены и эпидемиологии». Если и там подтверждают вирус, то следующая инстанция – референс-центр в Москве, где дают окончательное подтверждение.

На сегодняшний день в Вологодской области обследовано почти три с половиной тысяч вологжан. Диагноз «COVID-19» официально подтверждён у 12 заболевших, пробы еще шести находятся на диагностике в московском референс-центре.

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