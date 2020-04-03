2020-04-03T12:55:26+03:00
Экономика

Евро опустился ниже 83 рублей впервые с середины марта

Доллар также опустился ниже 77 рублей
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В ходе торгов на Московской бирже евро впервые с середины марта опустился ниже 83 рублейВ ходе торгов на Московской бирже евро впервые с середины марта опустился ниже 83 рублейФото: REUTERS
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В ходе торгов на Московской бирже евро впервые с середины марта опустился ниже 83 рублей. По состоянию на 11:41 мск европейская валюта стоила 82,97 рубля. Такого показателя она достигла впервые с 17 марта.

Однако потом евро немного поднялся. К 12:32 мск европейская валюта стоит уже 83,10 рубля. Доллар на данный момент составляет 76,94 рубля. Американская валюта опустилась ниже 77 рублей впервые с 18 марта.

Напомним, вечером, 2 апреля, цена на нефть начала стремительно расти. Стоимость сырья марки Brent подскочила на 46,7% и составила 36,29 доллара за баррель. Нефть марки WTI также резко прибавила в цене. Сырье подорожало на 24,8% и торговалось на уровне 25,67 доллара за баррель. Вслед за нефтью резко укрепился рубль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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