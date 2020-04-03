2020-04-03T13:07:26+03:00
Наука

Российские ученые создали один из самых мощных патронов калибра 9 мм в мире

Патрон способен пробивать бронежилет высокого класса защиты на значительно большей дальности
Ксения АНУФРИЕВА
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Модернизированный 9-миллимитровый патрон сможет пробивать бронежилет второго защитного классаМодернизированный 9-миллимитровый патрон сможет пробивать бронежилет второго защитного классаФото: Александр БОЙКО
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Один из самых мощных патронов калибра 9 миллиметров для самозарядных пистолетов недавно разработали ученые из Центрального НИИ точного машиностроения. Боеприпас отличился от аналогов конфигурацией сердечника путли с режущим концом на вершине, сообщила пресс-служба Ростеха.

Модернизированный 9-миллимитровый патрон сможет пробивать бронежилет второго защитного класса при выстреле со значительно большей дистанции, чем аналогичные боеприпасы других производств.

- Было мнение, что модифицированная конструкция сердечника пули может повлиять на кучность стрельбы, но эксперименты доказали обратное. Новый патрон обеспечит высокое убойное действие. В настоящее время он является одним из самых мощных представителей данного калибра во всем мире, - рассказал глава института Альберт Баков.

Новый боеприпас назвали «патрон Удава». Разработку НИИ уже признали изобретением и подтвердили право на нее соответствующим патентом.

Ранее сайт kp.ru писал, что 9-миллиметровый пистолет «Удав» успешно прошел все военные испытания и выпускается в промышленных масштабах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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