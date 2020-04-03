Банк России разрешил выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт

3 Апр 2020 2020-04-03T15:10:17+03:00

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Их оформят после снятия ограничений пол коронавирусу

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Банк России разрешил выдавать ОСАГО без диагностических карт. Оформлять их станут после снятия ограничений по коронавирусу, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на онлайн пресс-конференции.

- Что касается деятельности страховых компаний, Банк России рекомендует заключать договоры ОСАГО в отсутствие диагностических карт при условии их последующего предоставления страховщику в течение одного месяца после снятия ограничительных мер, - заявила глава регулятора.

Напомним, администрация Москвы и Подмосковья 29 марта ввели всеобщий режим самоизоляции. После них подобные меры приняли и многие другие регионы России.

3 апреля президент России Владимир Путин сообщил о продлении нерабочих дней с сохранением заработной платы всех сотрудников до конца апреля. Подобная мера призвана помочь снизить темпы распространения коронавируса в России.

ИСТОЧНИК KP.RU