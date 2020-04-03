Банк России разрешил выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдавать ОСАГО без диагностических карт. Оформлять их станут после снятия ограничений по коронавирусу, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на онлайн пресс-конференции.
- Что касается деятельности страховых компаний, Банк России рекомендует заключать договоры ОСАГО в отсутствие диагностических карт при условии их последующего предоставления страховщику в течение одного месяца после снятия ограничительных мер, - заявила глава регулятора.
Напомним, администрация Москвы и Подмосковья 29 марта ввели всеобщий режим самоизоляции. После них подобные меры приняли и многие другие регионы России.
3 апреля президент России Владимир Путин сообщил о продлении нерабочих дней с сохранением заработной платы всех сотрудников до конца апреля. Подобная мера призвана помочь снизить темпы распространения коронавируса в России.
ИСТОЧНИК KP.RU