Половина школьников и треть родителей считают онлайн-обучение каникулами

3 Апр 2020 2020-04-03T14:34:18+03:00

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Борьба с эпидемией коронавируса заставила всех перекроить свой привычный ритм жизни. Взрослые сидят по домам и пытаются работать дистанционно. Школьники осваивают в онлайн новые темы, в виртуальном пространстве сегодня все: от уроков до совещаний на самом высоком уровне.

Компания Maximum Education провела масштабный опрос и узнала, как родители, ученики и учителя относятся к дистанционному образованию.

Оказалось, 39% родителей приравнивают такую форму обучения к каникулам. Этой же точки зрения придерживаются 49% учащихся. Дети и родители сходятся во мнении, что подобный формат нельзя приравнивать к полноценным занятиям в классе. В подобным утверждением согласились 62% учащихся и 56% взрослых.

Что касается учителей, то 90% уверены, что онлайн-обучение не способно заменить уроков в классе.

Как онлайн обучение отразилась на школьниках:

Негативно отразилось на учебе - 62%,

Повысилась эффективность работы – 21%,

Не заметили разницы между занятиями в школе и дома -15%.

Среди проблем школьники чаще всего называют сложность в концентрации внимания, нехватку контакта с педагогом, отсутствие общения с одноклассниками и технические неполадки.

- При дистанционном обучении большая нагрузка ложится на родителей. Им нужно тратить время на помощь ребенку, освоение различных платформ для обучения. Есть еще одна проблема – часто в семьях только один компьютер или ноутбук, а родители сейчас тоже вынуждены работать в удаленном формате. То же самое касается и пространства — не каждая семья может организовать дома две отдельные зоны: для учебы и работы, чтобы взрослые не мешали ученику и наоборот, - комментирует «Известиям» заслуженный профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.

Кстати, многие родители восприняли такой формат обучения детей как личный вызов: ну всё, теперь учить детей придется самим! Это не так, заверил заместитель министра просвещения Виктор Басюк и объяснил, как будет организовано обучение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU