Половина школьников и треть родителей считают онлайн-обучение каникулами
Борьба с эпидемией коронавируса заставила всех перекроить свой привычный ритм жизни. Взрослые сидят по домам и пытаются работать дистанционно. Школьники осваивают в онлайн новые темы, в виртуальном пространстве сегодня все: от уроков до совещаний на самом высоком уровне.
Компания Maximum Education провела масштабный опрос и узнала, как родители, ученики и учителя относятся к дистанционному образованию.
Оказалось, 39% родителей приравнивают такую форму обучения к каникулам. Этой же точки зрения придерживаются 49% учащихся. Дети и родители сходятся во мнении, что подобный формат нельзя приравнивать к полноценным занятиям в классе. В подобным утверждением согласились 62% учащихся и 56% взрослых.
Что касается учителей, то 90% уверены, что онлайн-обучение не способно заменить уроков в классе.
Как онлайн обучение отразилась на школьниках:
Негативно отразилось на учебе - 62%,
Повысилась эффективность работы – 21%,
Не заметили разницы между занятиями в школе и дома -15%.
Среди проблем школьники чаще всего называют сложность в концентрации внимания, нехватку контакта с педагогом, отсутствие общения с одноклассниками и технические неполадки.
- При дистанционном обучении большая нагрузка ложится на родителей. Им нужно тратить время на помощь ребенку, освоение различных платформ для обучения. Есть еще одна проблема – часто в семьях только один компьютер или ноутбук, а родители сейчас тоже вынуждены работать в удаленном формате. То же самое касается и пространства — не каждая семья может организовать дома две отдельные зоны: для учебы и работы, чтобы взрослые не мешали ученику и наоборот, - комментирует «Известиям» заслуженный профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.
Кстати, многие родители восприняли такой формат обучения детей как личный вызов: ну всё, теперь учить детей придется самим! Это не так, заверил заместитель министра просвещения Виктор Басюк и объяснил, как будет организовано обучение.
Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»