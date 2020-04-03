Бастрыкин поручил проверить информацию о спекуляции с медицинскими масками в регионах

3 Апр 2020 2020-04-03T15:30:09+03:00

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о спекуляциях медицинскими масками в регионах России.

Ранее стало известно о попытках людей перепродавать медицинские маски в десять раз дороже их реальной стоимости. Попытки нажиться на средствах индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса в стране Бастрыкин поручил сотрудникам СК.

- Председатель СК России поручил руководителям территориальных следственных подразделений незамедлительно организовать доследственные проверки и принять меры по недопущению наживы в сложной эпидемиологической ситуации в стране, - сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета.

Ранее сайт kp.ru сообщал о начатой СК проверке по факту фейковой новости о более полутора тысячи заражённых коронавирусом в Рязани. Автор такого сообщения утверждал, что больницы в регионе переполнены, хотя на тот момент в Рязани было зафиксировано всего три заболевших. На сегодняшний день их число возросло до шести.

ИСТОЧНИК KP.RU