2020-04-03T15:25:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин: Планировали ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась и москвичи ведут себя корректно

Мэр Москвы отметил, что граждане стали лучше соблюдать режим самоизоляции
Юлия Кекова
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Сергей СобянинСергей СобянинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти рассматривали возможность ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась в лучшую сторону. Теперь москвичи ведут себя корректно.

- Мы не можем закрыть весь город, но нужно поддерживать баланс, когда две трети находятся дома в самоизоляции, а около четверти передвигаются, - сказал Собянин.

Чтобы не дойти до введения особого пропускного режима в столице, гражданам необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, 2 апреля, президент России Владимир Путин продлил действующий режим повышенной самоизоляции в стране до 30 апреля 2020 года. Населению рекомендовано не покидать свои дома без необходимости. Благодаря таким мерам в РФ удастся минимизировать риски распространения болезни.

Согласно последним данным по состоянию на 3 апреля официального сайта стопкоронавирус.рф, в России число заболевших коронавирусом увеличилось до 4 149, вылечились - 281 человек, умерли - 34 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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