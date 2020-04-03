Оперштаб: 90% людей старше 65 лет соблюдают режим самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T15:30:04+03:00

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Оперативный штаб сообщает, что люди старше 65 лет ответственно подошли к режиму самоизоляции и стараются его не нарушать. 90% из них с начала недели находятся дома, и только 5% выходили на улицу вблизи своего места жительства.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции в Москве продлен до 1 мая. В силе остаются все требования, действовавшие на прошлой неделе. Москвичам разрешаются выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы добраться на работу и обратно, дойти до ближайшего магазина или аптеки, погулять с собакой, а также при реальной угрозе жизни или здоровью.

При этом, пропускной режим в столице пока вводится не будет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что планы ввести жесткий пропускной режим были, но на этой недели ситуация изменилась в лучшую сторону. Москвичи ведут себя более дисциплинированно.

ИСТОЧНИК KP.RU