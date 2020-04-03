2020-04-03T15:57:58+03:00
Коронавирус Covid-19

"Рвется на работу": главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко чувствует себя хорошо

Врач работает дистанционно, но надеется поскорее помогать своим коллегам лечить пациентов в живую
Юлия Кекова
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Фото: Валерий Шарифулин/ТАССФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был тест на коронавирус оказался положительным, на данный момент чувствует себя нормально.

По словам главы Центра Пирогова, врач рвется на работу.

Напомним, в больнице в Коммунарке проходят лечение люди, заболевшие коронавирусом. Также там находятся граждане на карантине, которые не заражены вирусом, но недавно контактировали с инфицированными и могут представлять опасность для общества. В среднем вирус проявятся в течение 14 суток.

Ранее сайт kp.ru писал, что главный врач медучреждения Денис Проценко оказался заражен covid-19.

В связи со своей болезнью, Денис Проценко опубликовал пост на Фейсбуке. В нем он сообщает, что чувствует себя вполне нормально.

- Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да у меня положительный тест, но я чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций, - написал врач в своем в посте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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