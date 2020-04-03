Лев Лещенко поделился новостями о здоровье и дальнейшими планами
Лев Лещенко успокоил всех, кто переживает за его здоровье. Артист оказался на больничной койке в конце марта. Его вместе с супругой госпитализировали в больницу в Коммунарке.
Медики подозревали, что всенародно любимый исполнитель заразился коронавирусом, но, как заверил сам пациент, болезнь не подтвердилась. Его тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 показали отрицательный результат.
Лев Валерьянович отметил, что сейчас чувствует себя нормально. А это значит, что постепенно дело идет на поправку. Настроение у артиста тоже позитивное, а в планах скорее победить болезнь.
- Чувствую себя нормально! Тесты отрицательные! Долечиваю пневмонию! Остальное потом, — сказал Лев Лещенко RT.
В больнице Лев Лещенко вместе с супругой Ириной Багудиной провели почти неделю. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заверил, что здоровью артиста ничего не угрожает.
"Лев Валерьянович не нуждается в дополнительном кислороде. Мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении", - поведал специалист.
А спустя несколько дней после заявления у медика диагностировали коронавирус. Сейчас Денис Проценко проходит лечение и заверяет, что чувствует себя отлично.
ИСТОЧНИК KP.RU