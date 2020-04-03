2020-04-03T16:12:53+03:00
Звезды

Лев Лещенко поделился новостями о здоровье и дальнейшими планами

Артист отметил, что чувствует себя нормально
Елена АКИМОВА
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Лев Лещенко вместе с супругой чувствуют себя хорошоЛев Лещенко вместе с супругой чувствуют себя хорошоФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Лев Лещенко успокоил всех, кто переживает за его здоровье. Артист оказался на больничной койке в конце марта. Его вместе с супругой госпитализировали в больницу в Коммунарке.

Медики подозревали, что всенародно любимый исполнитель заразился коронавирусом, но, как заверил сам пациент, болезнь не подтвердилась. Его тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 показали отрицательный результат.

Лев Валерьянович отметил, что сейчас чувствует себя нормально. А это значит, что постепенно дело идет на поправку. Настроение у артиста тоже позитивное, а в планах скорее победить болезнь.

- Чувствую себя нормально! Тесты отрицательные! Долечиваю пневмонию! Остальное потом, — сказал Лев Лещенко RT.

В больнице Лев Лещенко вместе с супругой Ириной Багудиной провели почти неделю. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заверил, что здоровью артиста ничего не угрожает.

"Лев Валерьянович не нуждается в дополнительном кислороде. Мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении", - поведал специалист.

А спустя несколько дней после заявления у медика диагностировали коронавирус. Сейчас Денис Проценко проходит лечение и заверяет, что чувствует себя отлично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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