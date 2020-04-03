2020-04-03T17:18:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Патриарх Кирилл объезжает Москву с иконой Божией Матери «Умиление» для защиты от коронавируса

Глава РПЦ призвал верующих, находящихся дома на изоляции, молиться вместе с ним об избавлении от эпидемии [видео]
Юлия Кекова
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Патриарх Кирилл начал объезд Москвы с иконой Божией Матери «Умиление», перед которой молился преподобный Серафим Саровский, для защиты столицы от коронавируса. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает пресс-служба РПЦ.

Глава Русской Православной церкви уже выехал со святыней из здания московской патриархии. Метром прибытия станет Богоявленский Елоховский кафедральный собор. Позже там начнется утреня праздника Похвалы Пресвятой Богородицы.

Патриарх призвал верующих, находящихся дома на самоизоляции, молиться вместе с ним об избавлении от пандемии.

- Будем в эти дни особенно молиться о тех, кто самоотверженно полагает свои силы ради прекращения морового поветрия, о тех, кто трудится ради жизнеобеспечения наших городов и сел. Будем им благодарны и окажем им всю возможную поддержку, - говорится в обращении патриарха Кирилла к верующим.

Патриарх Кирилл выехал из Московской Патриархии с иконой Божьей Матери «Умиление» объезжать вокруг Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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