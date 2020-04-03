Людям, страдающим алкоголизмом и наркоманией, предлагают запретить баллотироваться в депутаты
Эксперты Института исследования проблем современной политики предложили запретить баллотироваться в депутаты тем, кто состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере. Соответствующее обращение за подписью директора института Антона Орлова было направлено в Государственную думу и Совет Федерации.
В письме предлагается внести изменения в законодательство РФ и дополнить требования к кандидатам в представительные органы власти данным ограничением. Не смогут попасть во власть те, кто имеет проблемы с алкоголем, наркотиками, хронические психические расстройства.
Авторы инициативы уверены, что предложение своевременное, так как участились «случаи девиантного поведения некоторых представителей депутатского корпуса».
- Сейчас общество общество никак не защищено от попадания во власть людей, страдающих данными заболеваниями. Очевидно, что своими действиями такие депутаты не только подвергают опасности окружающих, но и подрывают доверие населения к институту парламентаризма в России, — цитирует обращение NEWS.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU