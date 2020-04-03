Людям, страдающим алкоголизмом и наркоманией, предлагают запретить баллотироваться в депутаты

3 Апр 2020 2020-04-03T17:21:05+03:00

Людям, страдающим от алкоголизма и наркомании, предложили запретить баллотироваться в Госдуму Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Предложение касается всех лиц, находящихся на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансере

Изменить размер текста: A A

Эксперты Института исследования проблем современной политики предложили запретить баллотироваться в депутаты тем, кто состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере. Соответствующее обращение за подписью директора института Антона Орлова было направлено в Государственную думу и Совет Федерации.

В письме предлагается внести изменения в законодательство РФ и дополнить требования к кандидатам в представительные органы власти данным ограничением. Не смогут попасть во власть те, кто имеет проблемы с алкоголем, наркотиками, хронические психические расстройства.

Авторы инициативы уверены, что предложение своевременное, так как участились «случаи девиантного поведения некоторых представителей депутатского корпуса».

- Сейчас общество общество никак не защищено от попадания во власть людей, страдающих данными заболеваниями. Очевидно, что своими действиями такие депутаты не только подвергают опасности окружающих, но и подрывают доверие населения к институту парламентаризма в России, — цитирует обращение NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU