В РСА согласились с необходимостью продавать полисы ОСАГО без диагностических карт

3 Апр 2020 2020-04-03T17:44:16+03:00

Водителям разрешат покупать полис ОСАГО без диагностических карт, но только на время ситуации с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автовладельцы должны будут предъявить корту в течении месяца после снятия ограничительных мер по коронавирусу

Изменить размер текста: A A

В Российском союзе автостраховщиков согласились с рекомендацией Банка России продавать полисы ОСАГО без диагностических карт. Это временная мера пока ситуация с распространением коронавируса не нормализуется. Когда все ограничения на перемещения граждан будут сняты, автовладельцы должны предоставить карту в течении одного месяца.

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев отметил, что «отвязать» диагностику от полиса – это правильное решение в сложившихся условиях.

- Приобрести полис возможно онлайн, а вот диагностика только в режиме офлайн. Период в 30 дней после снятия ограничительных мер на получение диагностической карты тоже представляется нам вполне достаточным, - цитирует слова Уфимцев «Российская газета».

Ограничительные меры также приведут к увеличению сроков урегулирования убытков по ОСАГО, отметил эксперт. Это связано с тем, что большое количество действий при данных процедурах нельзя провести дистанционно: составление акта для оценки ущерба, ремонт авто.

Ранее сообщалось, что Банк России разрешил выдавать ОСАГО без диагностических карт. Оформлять их станут после снятия ограничений по коронавирусу, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на онлайн пресс-конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU