2020-04-03T18:54:51+03:00
Общество

Московский транспорт будет работать по графику рабочего дня во время режима самоизоляции

Это сделано для того, чтобы пассажирам было легче и удобнее соблюдать социальную дистанцию
Юлия КЕКОВА
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Часть маршрутов наземного транспорта в Москве станет ходить реже из-за сокращения пассажиропотока. Об этом в социальных сетях сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Уточняется, что такие меры будут действовать только там, где перестали работать крупные предприятия. И то - часть автобусов оставили. Чтобы пассажирам было легче и удобнее соблюдать социальную дистанцию.

- Чтобы гражданам было удобнее пользоваться городским транспортом и проще соблюдать социальную дистанцию, мы скорректировали расписание. Вся система метро работает в режиме рабочего дня. Около 300 маршрутов наземного транспорта будут также работать в прежнем режиме. Это наиболее популярные маршруты. Остальные маршруты работают в режиме приближенном к рабочему, с учетом того, что часть предприятий временно не работают, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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