50-70 процентов нянь и домработниц могут лишиться работы

3 Апр 2020 2020-04-03T18:03:46+03:00

Это произойдет, если ситуация с распространением коронавируса затянется на 2-3 месяца

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Когда ситуация с коронавирусом в Москве только-только набирала обороты, а школьников отправили на домашнее обучение, спрос на нянь и домработниц начал расти. Сейчас, когда большинство жителей страны живут в домашнем режиме, домашний персонал оказывается не нужен.

Многие приходят к выводу, что от данной статьи расходов можно отказаться. Родители самостоятельно учат уроки с детьми, а прогулки по улице запрещены.

По оценкам сотрудников кадровых агентств, примерно 50-70 процентов домработниц и нянь могут лишиться работы и источника дохода. Это произойдет в том случае, если ситуация с коронавирусом не решится в ближайшее время и затянется на 2-3 месяца.

Пока шансы сохранить работу выше у гувернанток со знанием иностранных языков и педагогическим образованием, но при условии, что они будут соглашаться на совместное проживание с работодателями.

Еще одним выходом из ситуации может стать дистанционно репетиторство. Данные формы занятий сейчас весьма востребованы.

Наравне с прогнозами по снижению востребованности домработниц и нянь, кадровики уверены, что в самое ближайшее время стоит ждать повышения спроса на помощников для работы на дачных участках, пишет сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU