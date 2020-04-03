2020-04-03T18:37:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Фабрики Центральной России наладили производство масок

Для этого пришлось перепрофилировать даже электротехнический завод.
Ирина КОСТЕРИНА
Поделиться:
Вместо спецодежды и мужских костюмов предприятия начали изготавливать маски, бахилы и защитные костюмы.Вместо спецодежды и мужских костюмов предприятия начали изготавливать маски, бахилы и защитные костюмы.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Производители одежды и матрасов в Центральной России резко поменяли направление деятельности. Вместо спецодежды и мужских костюмов предприятия начали изготавливать маски, бахилы и защитные костюмы. Поставки в аптечные и торговые сети планируется начать уже в ближайшее время.

Работа на отдельных предприятиях ведется в несколько смен, уточняет «Интерфакс».

Производить маски начал даже Смоленский электротехнический завод, где установлена специализированная линия по их изготовлению. Ежемесячно предприятие рассчитывает производить около 400 тысяч трехслойных масок.

– Маска не способна задержать каждую микроскопическую частицу вируса, – рассказывал ранее «КП» вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. – Но повязка на лице задержит мелкие капли слюны и слизи, в которых содержатся частицы вируса. За счет этого снизится количество вируса, попадающее от больного в организм не зараженного человека. А чем меньше вируса попадет, тем выше шансы, что иммунитет справится с ним.

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24