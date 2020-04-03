2020-04-03T18:54:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Подмосковье еще 13 человек выздоровели после коронавируса

Тесты на covid-19 у этих пациентов показали отрицательные результаты
Юлия КЕКОВА
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13 человек стали здоровы после covid-1913 человек стали здоровы после covid-19Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Подмосковье еще 13 человек выздоровели после коронавируса. На данный момент пациенты выписаны из стационара. Тест на covid-19 у пациентов показал отрицательные результаты.

Теперь общее число выздоровевших в Московской области достигает 30 человек. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, в Подмосковье зафиксировано 211 случаев заболевания.

Ранее Владимир Путин заявил о продлении выходных в России до 30 апреля, чтобы сократить риски распространения болезни на территории страны. Однако ВОЗ предупреждает, что пик заболеваемости в РФ еще не пройден.

По информации портала стопкоронавирус.рф по состоянию на 3 апреля, число заболевших в России увеличилось до 4 149, благополучно вылечился 281 человек, умерли от коронавируса, в частности на фоне обострения хронических болезней, 34 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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