В Подмосковье еще 13 человек выздоровели после коронавируса
В Подмосковье еще 13 человек выздоровели после коронавируса. На данный момент пациенты выписаны из стационара. Тест на covid-19 у пациентов показал отрицательные результаты.
Теперь общее число выздоровевших в Московской области достигает 30 человек. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с распространением коронавируса.
Напомним, в Подмосковье зафиксировано 211 случаев заболевания.
Ранее Владимир Путин заявил о продлении выходных в России до 30 апреля, чтобы сократить риски распространения болезни на территории страны. Однако ВОЗ предупреждает, что пик заболеваемости в РФ еще не пройден.
По информации портала стопкоронавирус.рф по состоянию на 3 апреля, число заболевших в России увеличилось до 4 149, благополучно вылечился 281 человек, умерли от коронавируса, в частности на фоне обострения хронических болезней, 34 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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