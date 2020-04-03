Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года
В организацию обратились за экстренной поддержкой в связи с коронавирусом уже более 90 стран
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Международный валютный фонд заявил, что мировая экономика остановилась и ситуация теперь намного хуже, чем в 2008 году .
За экстренной помощью и поддержкой к организации обратились в связи с коронавирусом. В список пострадавших уже вошли более 90 стран.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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