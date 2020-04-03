Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года

3 Апр 2020 2020-04-03T19:50:33+03:00

В организацию обратились за экстренной поддержкой в связи с коронавирусом уже более 90 стран

Изменить размер текста: A A

Международный валютный фонд заявил, что мировая экономика остановилась и ситуация теперь намного хуже, чем в 2008 году .

За экстренной помощью и поддержкой к организации обратились в связи с коронавирусом. В список пострадавших уже вошли более 90 стран.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU