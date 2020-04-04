Число умерших из-за коронавируса в России на 4 апреля 2020 года составило 40 человек

4 Апр 2020 2020-04-03T23:43:56+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 4 апреля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в России на 4 апреля 2020 года достигло 40 человек. К дневным данным оперативного штаба (34 человека), опубликованным на сайте Стопкоронавирус.рф, добавились еще шесть случаев. Смерти пациентов зарегистрированы в Саратовской области и Костромской. И в том, и в другом регионе - это первые погибшие пациенты с диагнозом COVID-19. Еще четыре погибших находились на лечении в Москве.

В Саратовской области сообщили, что пациент хоть и был заражен, но никаких симптомов респираторного заболевания у него не было, он умер, как сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов, от онкологического заболевания. 36-м погибшим человеком с диагнозом коронавирус стал житель Республики Коми - это подтвердили в правительстве региона.

В оперштабе Москвы сообщили о смерти еще четырех человек с диагнозом коронавирус, таким образом, общее число погибших в России достигло 40.

При этом наибольшее число смертей от этого опасного заболевания, если смотреть в целом за все время распространения болезни в России, в Москве - 20 человек. Столица "лидирует" и по числу заболевших - 2923 человека при общем показателе по стране 4 149 инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU