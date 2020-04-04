Число умерших из-за коронавируса в Москве на 4 апреля 2020 года составило 24 человек

4 Апр 2020 2020-04-03T23:39:32+03:00

В Москве за сутки умерли четыре пациента с диагнозом коронавирус Фото: Кирилл Зыков, АНГ Москва

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 4 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 4 апреля 2020 года достигло 24 человек. Такие данные приводит оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом. За сутки в столице число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 увеличилось на четыре.

В числе погибших - 34-летний мужчина, он стал самой молодой жертвой коронавируса в стране. У него были сопутствующие заболевания, в то числе хронический бронхит. Врачи также установили, что пациент страдал болезнями сердца и поджелудочной железы.

- У него зафиксировано полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния,- сообщили в оперштабе.

Другим трем погибшим в Москве пациентам было от 80 до 86 лет. У двух из них был хронический бронхит и ряд других заболеваний, которые обострились после того, как вирус попал в организм.

- COVID - болезнь, которая может осложняться развитием тяжелого повреждения лёгких и нарушениями свёртывания крови. Выраженность этих осложнений зачастую является причиной смерти больных с коронавирусной инфекции,- назвал основные причины гибели пациентов главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Всего в стране число погибших людей от коронавируса достигло 40 человек. Заражены 4 149, часть из них находится на лечении в больнице, часть дома, поскольку не у всех вирус вызывает тяжелые симптомы. У некоторых заболевание проходит незаметно, но при этом человек заразен для окружающих.

Во всем мире число инфицированных перевалило за миллион.

ИСТОЧНИК KP.RU