2020-04-03T23:48:36+03:00
Общество

В Росавиации приостановили разрешения на авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа

Ранее в правительстве сообщили о временной приостановке эвакуации граждан
Юлия САЛЬНИКОВА
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Самолеты временно не будут летать в другие страныСамолеты временно не будут летать в другие страныФото: Алина НИЗАМОВА
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Официально приостановлено действие разрешений на рейсы российских авиакомпаний для вывоза граждан России и стран СНГ из иностранных государств. Об этом сообщают в Росавиации.

Ранее стало известно, что правительство с 4 апреля временно приостановит эвакуацию россиян, оказавшихся в других странах в разгар пандемии коронавируса. В основном, это туристы, которые не захотели отказываться от отдыха, несмотря на эпидемическую ситуацию, но есть и те, кто учился или работал за границей.

До 4 апреля рейсы для эвакуации граждан совершали ежедневно. Теперь Росавиация, как главное ведомство, которое курирует отрасль, объявляет о приостановке разрешений на полеты за рубеж.

Меры временные, граждан России, находящихся в других странах, просят заполнить форму на сайте Госуслуг. На основании заявок будут составлять списки для эвакуации.

Гражданам, которых не успели эвакуировать, окажут поддержку - на эти цели направят около 500 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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