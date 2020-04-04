Внучка Роберта Кеннеди с ребенком пропала во время прогулки на каноэ

4 Апр 2020 2020-04-04T02:12:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Чесапикском заливе пропала внучка известного в прошлом американского политика Роберта Кенеди, брата убитого президента США Джона Кеннеди, Мейв Фахи Таунсенд. Она отправилась на прогулку вместе с восьмилетним сыном Гидеоном на каноэ.

Береговая охрана получила сообщение о том, что у двух человек во время сплава возникли проблемы. В 16.30 в пятницу 3 апреля начались поиски 40-летней женщины и ее сына двинулась. Около 7 часов вечера, как сообщает Reuters, найден их каяк и весло. Людей обнаружить не удалось.

Власти Мэрилэнда сообщили, что приостановят поиски, если тела не найдут до наступления темноты. Шансов обнаружить внучку Кеннеди живой уменьшаются, признают спасатели. Муж пропавшей женщины сообщил, что она играла в мяч с сыном во дворе. Он видел, как мяч упал в реку, жена и сын прыгнули в каноэ, чтобы его достать.

Ранее стало известно о гибели еще одной внучки Роберта Кеннеди - 22-летняя Сирша скончалась от передозировки наркотиков.

У Роберта Кеннеди было 11 детей, многие из которых ушли в политику, стали общественниками и журналистами.

ИСТОЧНИК KP.RU