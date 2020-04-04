Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор

4 Апр 2020 2020-04-04T03:32:42+03:00

Американские ученые объяснили, почему у одних коронавирус вызывает только кашель, а у других приводит к пневмонии и смерти

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Названа третья группа людей, для которых коронавирус представляет смертельную опасность. Ранее китайские врачи заявляли, что тяжелее всего COVID-19 переносят пожилые люди из-за ослабленного иммунитета, а также люди с хроническими и серьезными заболеваниями - у них вирус может вызвать обострение основной болезни.

Американские ученые дополнили этот список третьей группой - курильщики. Исследования показали, что эти люди более подвержены развитию пневмонии на фоне заражения.

В статье, опубликованной в журнале MedicalXpress, курильщиков приравнивают в категории пациентов с болезнями легких:

- Плохое здоровье легких, по-видимому, играет роль в смертности, связанной с COVID-19. Хотя курение не единственный фактор, который влияет на здоровье легких, он оказывает значительное влияние.

Пораженные курением легкие более подвержены развитию пневмонии, тогда как у здоровых людей болезнь может протекать легко или даже без симптомов.

- Исследователи полагают, что курение делает людей более восприимчивыми к инфекции, которая вызывает COVID-19, потому что курение наносит вред естественной защите организма от некоторых бактерий и вирусов,- сказано в исследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU