2020-04-04T03:32:14+03:00
В мире

В Турции из-за коронавируса гражданам младше 20 лет запретили выходить на улицу

Президент Турции Эрдоган выступил в обращением к нации в связи с пандемией
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Турции молодежи нельзя выходить на улицуВ Турции молодежи нельзя выходить на улицуФото: Иван МАКЕЕВ
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В Турции детям, подросткам и молодым людям до 20 лет запретили покидать дома. О новых мерах по сдерживанию распространения коронавируса в стране сообщил в обращении к нации президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эта категория населения также подвержена заражению, в некоторых случаях коронавиурс может вызвать серьезные последствия даже у молодых людей. Но опасность еще и в том, что дети часто являются просто переносчиками болезни, заражая тех, кто в группе риска. У пожилых людей, а также у людей с серьезными и хроническими заболеваниями вирус может вызывать осложнения, нарушения свертываемости крови, пневмонию. Американские ученые относят к тем, для кого коронавирус может представлять смертельную угрозу, курильщиков.

Как сообщает газета Anadolu, остальных граждан страны глава государства обязал носить маски, без которых теперь нельзя появляться в магазинах и на рынках.

- На 15 дней приостанавливается въезд и выезд транспортных средств в 30-ти крупных городах Турции и провинции Зонгулдак,- сообщил президент Эрдоган.

Он назвал Турцию наиболее подготовленной к пандемии даже не фоне развитых государств, поскольку в стране самодостаточны в плане продуктового обеспечения и производстве средств медицинской защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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