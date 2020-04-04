2020-04-04T05:05:09+03:00
Происшествия

Шесть пассажиров пострадали при опрокидывании автобуса в Красноярском крае

Рейсовый автобус ехал из Абазы в Красноярск.
Юлия САЛЬНИКОВА
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Раненых доставили в больницу ДивногорскаРаненых доставили в больницу ДивногорскаФото: Мария ЛЕНЦ
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На трассе в Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус с пассажирами - шесть человек попали в больницу. Как сообщили ТАСС в региональном МВД, автобус следовал из Абазы в Красноярск. Вместе с водителем в салоне было 14 человек.

- Предварительно, в районе Верхней Бирюсы водитель не справился с управлением, автобус опрокинулся,- сообщили в полиции.

К месту ЧП очевидцы вызвали спасателей и "скорую". Раненых, в основном у пассажиров автобуса ушибы и ссадины, увезли в ближайшую больницу Дивногорска. Те, кто не нуждался в лечении, смогли продолжить поездку, но уже на другом автобуса - пассажиров отправили попутным транспортом.

Водитель прошел освидетельствование ан состояние алкогольного опьянения, по предварительным результатам, он был трезв. Что стало причиной аварии, пока не известно. Погибших и тяжело раненых в этом происшествии нет. сотрудники полиции продолжили работу на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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