2020-04-04T05:29:00+03:00
Общество

Экспресс-тестирование на коронавирус начнется в апреле: диагноз поставят за 30 минут

Новейшие системы диагностики позволят сэкономит время врачам и ускорить проверку жителей страны на коронавирус
Юлия САЛЬНИКОВА
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Тест российские ученые разработали совместно с российскимиТест российские ученые разработали совместно с российскимиФото: REUTERS
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В России смогут определять коронавирус у человека всего за 30 минут. Дать результат за такой рекордно короткий срок смогут новые системы диагностики, разработанные совместно российскими и японскими учеными. Речь о системах под названием "Эвотек-Мирай Геномикс" фирмы EMG, которые Россия уже направляла другим странам, в том числе США.

Как сообщают "Известия", нынешние тесты, которые применяют в большинстве стран мира, основаны на технологии ПЦР, полимеразной цепной реакции. Такие тесты точны, но скорость - не самая сильная сторона исследования. Новые тесты основаны на методе изотермической молекулярной диагностики. Точность такая же, а время на получение результата нужно в четыре раза меньше.

С 20 марта разработка российских и японских ученых внесена в реестр медицинских изделий.

Исследование может занять всего 30 минут, это позволит проверять гораздо больший процент жителей страны, в том числе выявлять тех, у кого заболевание проходит без симптомов.

- До сих пор страна с самым высоким уровнем тестирования на душу населения — Южная Корея. В ней же, наряду с Китаем, успешнее всего идет борьба с инфекцией. Следовало сразу, как только стала известна нуклеотидная последовательность вируса (а это произошло 10 января), объявить всем коммерческим компаниям старт на выпуск тест-систем при условии официальной регистрации,- сказал доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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