2020-04-04T06:20:00+03:00
В мире

"Была в лучшей психиатрической больнице": Селена Гомес призналась, что у нее биполярное расстройство

Неожиданное признание певица сделала во время прямого эфира в Instagram
Юлия САЛЬНИКОВА
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Певица решила поделиться с подписчиками в соцсетях своей историейПевица решила поделиться с подписчиками в соцсетях своей историейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Здоровых артистов за Западе остается все меньше - звезды один за другим признаются в той или иной болезни. Как правило, речь не о физических изъянах, а о душевных. Последней в том, что у нее биполярное расстройство, призналась певица Селена Гомес.

Оказалось, красотку мучают то депрессивные, то маниакальные настроения, которые сменяются вне зависимости от обстоятельств. Часто у таких пациентов есть и другие психические расстройства, но Гомес откровенничать на эту тему не стала, заявив лишь, что ей стало легче, когда узнала диагноз:

- Когда у меня есть много информации, это действительно помогает, это не пугает меня, если я знаю, что это такое,- объяснила в прямом эфире с Майли Сайрус Селена Гомес.

Она рассказала, что в детстве боялась грозы. Поэтому мама ей подарила книги о происхождении этого природного явления. Когда она поняла, как и почему на небе возникают эти вспышки, она стала спокойнее. Тоже самое, по ее признанию, с диагнозом.

- Недавно я посетила одну из лучших психиатрических больниц в Америке,- сказала артистка. - После многих лет, пережив много разных вещей, я поняла, что у меня было биполярное расстройство.

Певица тяжело переживала расставание с коллегой по сцене Джастином Бибером, который в итоге женился на другой девушке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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