У кошек в Ухане обнаружили коронавирус
Около 15% исследованных кошек в китайском городе Ухане являются носителями коронавируса, сообщили учёные Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета. Данные опубликованы на сайте bioRxiv.
- По нашей информации, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время эпидемии, - сказано в сообщении.
Ветеринары исследовали образцы крови 39 кошек до эпидемии коронавируса и 102 кошек - после окончания вспышки. Исследование показало, что до начала распространения коронавируса в городе, никто из животных не был поражён вирусом, а после вспышки инфицированными оказались 15 кошек из 102.
- Мы обнаружили антитела к SARS-CoV-2 в организме более десяти кошек из Уханя. Это может свидетельствовать о подобной ситуации и в других регионах Земли, поражённых пандемией, - считают учёные.
Ранее сайт kp.ru сообщал о кошке Лэ-Лэ в Ухане, которая осталась дома одна на 40 дней, съела рыбок в аквариуме и родила котят.
ИСТОЧНИК KP.RU