2020-04-04T08:20:20+03:00
В мире

У кошек в Ухане обнаружили коронавирус

Носителями вируса стали порядка 15% котов в городе
Ася КУЗНЕЦОВА
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Китайские учёные пришли к выводу, что примерно 15% исследованных ими кошек на территории города Ухань являются носителями коронавирусной инфекцииКитайские учёные пришли к выводу, что примерно 15% исследованных ими кошек на территории города Ухань являются носителями коронавирусной инфекцииФото: Олег ЗОЛОТО
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Около 15% исследованных кошек в китайском городе Ухане являются носителями коронавируса, сообщили учёные Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета. Данные опубликованы на сайте bioRxiv.

- По нашей информации, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время эпидемии, - сказано в сообщении.

Ветеринары исследовали образцы крови 39 кошек до эпидемии коронавируса и 102 кошек - после окончания вспышки. Исследование показало, что до начала распространения коронавируса в городе, никто из животных не был поражён вирусом, а после вспышки инфицированными оказались 15 кошек из 102.

- Мы обнаружили антитела к SARS-CoV-2 в организме более десяти кошек из Уханя. Это может свидетельствовать о подобной ситуации и в других регионах Земли, поражённых пандемией, - считают учёные.

Ранее сайт kp.ru сообщал о кошке Лэ-Лэ в Ухане, которая осталась дома одна на 40 дней, съела рыбок в аквариуме и родила котят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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