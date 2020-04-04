Правительство выделило ФМБА более 320 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам

4 Апр 2020 2020-04-04T10:03:58+03:00

Дополнительные средства также пойдут на компенсации сотрудникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку

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321 миллион рублей выделили ФМБА из резервного фонда для стимулирующих выплат медицинским работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку, сообщается на сайте правительства России.

В справке к распоряжению также сказано, что средства будут направлены на выплты тем врачам и специалистам, которые работаю с заражёнными коронавирусом и контролируют состояние здоровья людей из группы риска заражения, а также всем тем, кто работает сейчас в усиленном режиме из-за мер, принятых для предупреждения распространения и завоза коронавируса в Россию.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что кабинет министров также выделил 5 миллиардов рублей на аналогичные выплаты врачам в российских регионах. Так, врачи скорой помощи получат дополнительные выплаты в размере 80% от заработной платы за 9 месяцев прошлого года, средний медицинский персонал – 40% от дохода, а фельдшерам назначат выплаты в размере 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU